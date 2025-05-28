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İngiltere Kralı Charles: Kanada, Kanada olarak kalacak

İngiltere Kralı Charles: Kanada, Kanada olarak kalacak

09:5228/05/2025, Çarşamba
DHA
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İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosunda konuşma yaptı.
İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosunda konuşma yaptı.

İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosunda konuşma yaptı. Charles burada yaptığı konuşmada, “Kanada, Kanada olarak kalacak. Demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı ile özgürlük, Kanadalıların değer verdiği ve hükümetin korumaya kararlı olduğu değerlerdir” ifadelerin kullandı.

İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosundaki konuşmasında, “Kanada, Kanada olarak kalacak” dedi.

İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kanada'nın 'güçlü ve özgür' yapısının altını çizdi. Charles, “Kanada, Kanada olarak kalacak. Demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı ile özgürlük, Kanadalıların değer verdiği ve hükümetin korumaya kararlı olduğu değerlerdir” ifadelerin kullandı.

Kral Charles, yaklaşık yarım saat süren konuşmasında, ‘uygun fiyatlı konut, çevre, Kanada yerlilerinin sorunları ve sınır güvenliği' gibi konulara da değindi.



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