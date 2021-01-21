Dünya Irakta intihar saldırısı 28 ölü 73 yaralı
ASYA

Irak'ta intihar saldırısı: 28 ölü 73 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta pazar yerinde gerçekleştirilen iki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Ölenlerin sayısı 28'e, yaralananların sayısı ise 73'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerinden ilk görüntü.
Olay yerinden ilk görüntü.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, kentin merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre, intihar saldırısı sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.

Patlamanın çarşı içinde yaşanmasından dolayı ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Bağdat'ta intihar saldırısı: Olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:51
Bağdat'ta intihar saldırısı: Olay yerinden ilk görüntüler
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rasool, "Güvenlik güçleri tarafından takip edilen 2 canlı bomba Bağdat’ın Bab al-Sharqi bölgesinde kendilerini havaya uçurdu. Detaylar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

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