Irak'ta intihar saldırısı: 28 ölü 73 yaralı

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, kentin merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
İlk bilgilere göre, intihar saldırısı sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.
Patlamanın çarşı içinde yaşanmasından dolayı ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rasool, "Güvenlik güçleri tarafından takip edilen 2 canlı bomba Bağdat’ın Bab al-Sharqi bölgesinde kendilerini havaya uçurdu. Detaylar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.