İran devlet televizyonu canlı yayında vuruldu

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik hava saldırılarını beşinci gününde de sürdürdü. İsrail uçaklarının bu kez hedefi Tahran’daki devlet televizyonu binası oldu. Bina, canlı yayın sırasında vurulurken, İran Milli Meclisi’nin beyannamesini okuyan kadın spiker canlı yayında kaçmak zorunda kaldı. Çıkan yangın sonucu yayın bir süreliğine kesildi.