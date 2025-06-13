İran-İsrail savaşı Yunanistan'ı alarma geçirdi: Savunma Konseyi Miçotakis başkanlığında toplandı

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, hükümetin bölgede tırmanan gerilimi endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Marinakis, hükümetin tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, Yunanistan'ın, tarafların daha geniş bir istikrarsızlığa yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını beklediğini söyledi.

Yunanistan'ın dış politika çizgisinin, krizlerin yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceği yönünde olduğunu vurgulayan Marinakis, ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrar için müttefikleriyle işbirliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.