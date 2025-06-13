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İran-İsrail savaşı Yunanistan'ı alarma geçirdi: Savunma Konseyi Miçotakis başkanlığında toplandı

İran-İsrail savaşı Yunanistan'ı alarma geçirdi: Savunma Konseyi Miçotakis başkanlığında toplandı

23:1013/06/2025, Cuma
AA
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Miçotakis başkanlığında yapılan toplantının ardından İsrail ve İran'a 'itidal' çağrısı yapıldı.
Miçotakis başkanlığında yapılan toplantının ardından İsrail ve İran'a 'itidal' çağrısı yapıldı.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'a başlattığı saldırılar Yunanistan'ı da alarma geçirdi. Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi'nin (KYSEA) akşam saatlerinde Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplandığı bildirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada hükümetin bölgede tırmanan gerilimi endişeyle takip ettiği belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da resmi ziyaretlerde kullandığı "Wings of Zion" adlı resmi uçak, gün içerisinde Yunanistan'a inmişti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından
Yunanistan'da Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi'nin (KYSEA)
akşam saatlerinde Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplandığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin bölgesel istikrar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Taraflara 'itidal' çağrıları

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, hükümetin bölgede tırmanan gerilimi endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Marinakis, hükümetin tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, Yunanistan'ın, tarafların daha geniş bir istikrarsızlığa yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını beklediğini söyledi.

Yunanistan'ın dış politika çizgisinin, krizlerin yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceği yönünde olduğunu vurgulayan Marinakis, ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrar için müttefikleriyle işbirliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Sıcak bölgedeki vatandaşlarına uyarı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bölgede yaşayan Yunan vatandaşlarına yönelik uyarı ve bilgilendirme duyuruları yayımladı.

İsrail, İran, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Batı Şeria'da bulunan vatandaşların güvenli bölgelerde kalmaları, yerel makamların talimatlarını takip etmeleri ve büyükelçiliklerle temas halinde olmaları istendi.

Bakanlık ayrıca kriz hattını aktif hale getirerek, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde 24 saat ulaşabilecekleri iletişim numaralarını kamuoyuyla paylaştı.



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