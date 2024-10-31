İran ve Mısır'dan Gazze ve Lübnan'daki saldırıların acilen durdurulması çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Avrupa'nın ve İslam ülkelerinin Gazze'de yapıyan soykırıma seyirci kalmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu ikinci dünya savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir" ifadelerini kullandı.