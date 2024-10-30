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Katil İsrail Gazze'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanlara saldırı düzenledi: 13 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanlara saldırı düzenledi: 13 kişi hayatını kaybetti

14:4230/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı iki alana düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında yer alan Selatın Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alanı vurdu.

Saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de bir sağlık kliniğinin çevresini hedef aldı.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusu 5 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutuyor.

Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi amaçlayan İsrail, sık sık sivillerin toplandığı alanları hedef alıyor.

#Gazze
#Beyt Lahiya
#İsrail
#Şeyh Rıdvan

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