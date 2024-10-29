İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine saldırılar düzenlediği, 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi. Ayrıca saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği de ifade edilerek, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.