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İsrail 383 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 792'ye çıktı

İsrail 383 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 42 bin 792'ye çıktı

14:0823/10/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 42 bin 792'ye yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 74 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 383 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği
"6 katliamda"
74 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 792'ye, yaralı sayısının da 100 bin 412'ye yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#gazze
#israil
#soykırım

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