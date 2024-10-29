Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor. İsrail’in Gazze’deki havadan, denizden ve karadan saldırıları, ardından çok sayıda şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkım bırakıyor. Filistinli bir baba, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden oğluna gözyaşları içinde veda etti. O anlar izleyenleri derinden etkiledi.