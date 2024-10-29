Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusu Gazze'nin kuzey bölgelerinin yanı sıra orta ve güneyine de saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Meşru Beyt Lahiya ile birçok bölgeyi yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde "Reyyan" ailesine ait evi vurdu, saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Kentin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahalleleri de İsrail ordusunun topçu atışlarıyla vuruldu.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusunu ve kuzeyindeki El-Karara beldesini bombalamayı sürdürdü.
Ayrıca İsrail tankları Refah'ın El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Saldırıda biri çocuk 2 kişi yaralandı.