İsrail Gazze'de bir binayı bombaladı: Çok sayıda ölü var

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni soykırım saldırılarıyla enkaza çeviren İsrail, fiili işgali de dillendirmeye başladı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak çağrısında bulundu. Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısını yapan Smotrich, Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istedi.