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İsrail Gazze'de bir binayı bombaladı: Çok sayıda ölü var

İsrail Gazze'de bir binayı bombaladı: Çok sayıda ölü var

09:4429/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
AA
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(AA)
(AA)

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da beş katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 62 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 150 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladı.


Saldırıda ilk belirlemelere göre 62 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle halen enkaz altından kurtarılmayı bekleyenler bulunuyor.


Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.




#gazze
#İsrail
#soykırım

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