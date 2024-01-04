İran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütüyle bağlantılı Telegram hesaplarından yapılan açıklamada,
İran'da düzenlenen terör saldırılarının "intihar eylemi" olduğu belirtildi.
Açıklamada,
"Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı 300'den fazla kişinin hedef alındığı"
ifade edildi.
Kirman'da dün Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.
Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.
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1 saat önce