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Dünya

İran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İran'ın Kirman şehrinde dün 84 kişinin ölümüne neden olan saldırıları üstlendi.

Semih Bozkuş
19:17 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:35 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütüyle bağlantılı Telegram hesaplarından yapılan açıklamada,
İran'da düzenlenen terör saldırılarının "intihar eylemi" olduğu belirtildi.
Açıklamada,
"Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı 300'den fazla kişinin hedef alındığı"
ifade edildi.

Kirman'da dün Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.


#İran
#Bombalı Saldırı
#Kasım Süleymani
#DEAŞ
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