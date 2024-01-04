İran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

İran'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti. Patlamalar neticesinde 95 kişi öldü, 211 kişi de yaralandı. İran lideri Ali Hamaney de töreni kana bulayan bu saldırı sonrası mesaj yayınlayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin sert bir karşılıkla karşılaşacağını belirtti.