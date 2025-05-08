İşgalci İsrail ordusunun Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonuç 6 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi. Nablus'taki baskın sırasında 35 Filistinli atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail özel güvenlik güçleri, Nablus'taki Eski Beldeye baskın düzenledi, bir evi kuşatma altına aldı.
Bölgeden silah sesleri yükseldiğini kaydeden tanıklar ayrıca İsrail güçlerinin çevredeki birliklerle takviye edildiğini aktardı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun baskın sırasında açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı.
Yaralı Filistinliler tedavi için hastaneye nakledildi.
Ayrıca 35 Filistinli İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus kentindeki Nablus Cedide mahallesine buldozerlerle baskın düzenlemiş, bir Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.
Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.