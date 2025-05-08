İşgalci İsrail ordusunun Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail özel güvenlik güçleri, Nablus'taki Eski Beldeye baskın düzenledi, bir evi kuşatma altına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun baskın sırasında açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus kentindeki Nablus Cedide mahallesine buldozerlerle baskın düzenlemiş, bir Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.