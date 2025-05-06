Filistin hükümeti kabine toplantısını İsrail'e tepki olarak Cenin'de gerçekleştirdi

"Burada bulunmamız, Filistin halkı için tam adalet sağlanana kadar kampların Nekbe'nin (Büyük Felaket) tanığı olarak kalmaya devam edeceğinin canlı bir teyididir. Cenin ve Tulkerim'in karşı karşıya olduğu durum, halkımızın son bir buçuk yıldır Gazze Şeridi'nde maruz kaldığı acıların ve sıkıntıların bir benzerini yeniden sahaya taşıma girişimidir."