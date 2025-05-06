Filistin hükümeti kabine toplantısını İsrail'e tepki olarak Cenin'de gerçekleştirdi

Filistin hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik uygulamalarına tepki olarak haftalık kabine toplantısını her zaman yapılan Ramallah kenti yerine Cenin kentindeki binasında gerçekleştirdi.
Hükümetinin yeniden imar planlarını hazırlama ve uygulama sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Mustafa, bu süreçte, kardeş ve dost ülkeler ile uluslararası ortaklarla iş birliği içinde tüm imkanların seferber edileceğini ve gerekli mali desteğin ortak bir çabayla sağlanacağını vurguladı.
Filistin Başbakanı, Cenin ve Tulkerim'de evlerini kaybeden aileler için geçici konutlar inşa edileceğini, kısmen hasar gören evlerin onarımı için maddi kaynak ayrılacağını ve yerinden edilenlere iş imkanı sağlanacağını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.
7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.
İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.