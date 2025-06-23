İslamofobiyle mücadelede TBMM ve BM’den ortak adım: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık Moratinos ile görüştü

Moratinos'a TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Yanık, Komisyon'un Türk vatandaşı olsun olmasın herkesten bireysel başvuru alabildiğini söyledi.

Yanık, Komisyon'un, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Hem ırkçılık hem İslamofobi'yle mücadele noktasında çok açık ve kararlı bir tutumuz var. Bu anlamda sizin yaptığınız çalışmaları takip etmek önemli. BM'nin bütün ilgili birimleriyle temas içinde olmak, bu çalışmaları beraber yürütmek bizim için önemli. Özellikle İsrail-Filistin çatışması temelinde baktığımızda maalesef şu anda İran'a sıçrayan bir çatışma var. ABD'nin bunu desteklemesiyle karşı karşıyayız. BM, uluslararası bir güç olarak kurumsal varlığı itibarıyla da bu organizasyonu yürütüyor. BM'nin birimleriyle ve temsilcileriyle işbirliği içinde olmak bizim için önemli."





"Şiddet, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'yi çatışmalardan ve savaşlardan ayırmak çok mümkün değil. Bu tarafıyla da mücadele edilmeli"

Yanık, savaşlar ve saldırılar ile İslamofobi arasında sebep-sonuç ilişkisi olduğunu ifade ederek, "Tüm bunlarla mücadele, uluslararası kurum ve kuruluşların yüksek sesle mücadele etmesiyle mümkün. BM'nin varlığını ve çalışmalarını bu nedenle önemsiyoruz. Şiddet, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'yi çatışmalardan ve savaşlardan ayırmak çok mümkün değil. Bu tarafıyla da mücadele edilmeli." dedi.

Savaşlar ve çatışmalardan en çok yaşlı, kadın ve çocukların etkilendiğinin altını çizen Yanık, "BM kuruluş gerekçesi itibarıyla ülkeler arasındaki çatışmaları sona erdirecek en büyük uluslararası kurum. Maalesef bu gücü ve yetkiyi yeterince kullanmadığını veya kullanamadığını görüyoruz. İsrail-İran geriliminde, BM'nin veto hakkı olan 5 daimi üyesinden ABD'nin çatışmaya dahil olması, sonrasında BM'nin bu anlamda etkin rol alamayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.







