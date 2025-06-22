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Bakan Fidan: İslam dünyasının ortak sesini dünyaya güçlü şekilde duyurduk

Bakan Fidan: İslam dünyasının ortak sesini dünyaya güçlü şekilde duyurduk

20:4122/06/2025, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul Bildirisi’yle İslam dünyasının ortak sesini dünyaya güçlü şekilde duyurduk. 156 karar aldık” dedi. Fidan, toplantıda İsrail’in saldırgan tutumunun gündemde olduğunu ve İran için Temas Grubu kurulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu'na ilişkin, "Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk. İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik." ifadesini kullandı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya iştirak eden mevkidaşlarına ve katılımcılara teşekkür ederek, ciddi sınamalardan geçilen bir dönemde Müslüman ülkeler olarak yoğun ve verimli istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

"Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk. İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik. İki gün boyunca, en önemli gündem maddemiz İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan saldırgan tutumuydu." ifadesini kullanan Fidan, İran'daki gelişmeler çerçevesinde bir Temas Grubu kurulduğuna karar verildiğini belirtti.

Fidan, İİT'nin 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasına karşı İslam ümmetinin ortak siyasi tepkisini örgütlemek üzere kurulduğunu hatırlatarak, bugün de "mazlumların gözyaşı, zalimlerin zulmü sona ersin diye" çalışıldığını aktardı.

"Filistin davasının savunucusu ve Filistin halkının sesiyiz. İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma stratejisinin, Filistin'de yaşanan soykırımı unutturmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Fidan, Teşkilat'ın yaklaşık 2 milyar Müslüman'ı temsil ettiğini anımsattı.

Fidan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Dillerimiz farklı olsa da dualarımız aynıdır. İslam dünyası olarak bize düşen ayrılıklarda değil, ortak değerlerde buluşmaktır. Sorunlarımızı ancak sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla birlik ve dayanışma içinde hareket edebildiğimizde çözebiliriz. Bu anlayışla, dönem başkanlığımız boyunca İslam İşbirliği Teşkilatının daha etkin olması için çaba harcayacağız. İslam aleminin barış ve huzuru için çalışacağız."


#Hakan Fidan
#İstanbul Bildirisi
#İslam İşbirliği Teşkilatı
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