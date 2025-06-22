Gambiya’dan İsrail’e sert tepki: Ortadoğu’yu savaşa sürüklemeyin

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya katılan Gambiya Dışişleri Bakanı Dr. Mamadou Tangara, Türkiye’ye ev sahipliği için teşekkür ederken, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.





'Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor'

Konuşmasında Filistin meselesine özel bir yer ayıran Tangara, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı “soykırım” olarak nitelendirerek, “Gazze Şeridi’nde yaklaşık 290 bin çocuğun kıtlık ve ölümle karşı karşıya olduğu rapor ediliyor. İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ise dünyanın dikkatini bu vahim insani krizden başka yöne çekme girişimidir” dedi.





'İsrail uluslararası hukuku hiçe sayıyor'

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “bir egemen devlete karşı açık saldırganlık” olarak tanımlayan Tangara, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu söyledi. İslam dünyasını diplomatik yolları zorlamaya davet eden Tangara, “Askeri yollar çözüm değil, bu çatışmayı daha da derinleştirir” ifadelerini kullandı.

'İki devletli çözümden vazgeçmeyelim'

Filistin meselesinde iki devletli çözümün önemine de vurgu yapan Tangara, “Filistin halkının 1967 sınırları çerçevesinde, Doğu Kudüs’ü başkent yapacak şekilde bir devlete kavuşması için uluslararası toplum harekete geçmeli.” dedi.





Rohingyalar için çağrı: Destek olun

Konuşmasında Myanmar’daki Müslüman azınlık Rohingyaların uğradığı zulme de değinen Tangara, Gambiya’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) Myanmar’a karşı açtığı davaya dikkat çekti. “Bu önemli davada dayanışmanın devamı için OİT üyelerinden maddi destek bekliyoruz” dedi ve Kuveyt’in 100 bin dolarlık yeni bağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

OİT reformları desteklenmeli

Toplantının ana teması olan “Dönüşen Dünyada OİT” başlığına da değinen Tangara, teşkilatın küresel sorunlara daha etkin cevap verebilmesi için reform sürecine hız verilmesini desteklediklerini ifade etti. “Yoksulluk, terörizm, İslamofobi gibi ortak sorunlarla mücadelede OİT daha güçlü bir aktör olmalı” dedi.





Türkiye’ye övgü ve teşekkür

Konuşmasının sonunda Türkiye’ye ev sahipliği ve konukseverlik için teşekkür eden Tangara, toplantının başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.







