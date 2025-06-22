İran Dışişleri Bakanı Arakçi İstanbul'dan resti çekti: ABD tüm kırmızı çizgileri aştı, karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için İstanbul'a geldi. Toplantıda söz alan Arakçi, ABD'nin İran saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, ABD saldırısının daha önce hiç görülmeyen bir ihlal olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan bu saldırı soykırımcı bir rejim ile beraber gerçekleştirilmiştir. ABD yönetimi bu saldırgan tutumun sonuçlarından sorumludur. Saldırı, bir kez daha ABD tarafının İran'a karşı duyduğu düşmanca tavır ve düşünceyi ortaya koydu. İran, halkını korumaya devam edecektir. İran'ı sadece ABD saldırganlığına değil, İsrail rejiminin yasa tanımayan saldırılarına karşı da koruyacağız.





Barışçıl nükleer tesislere yapılan saldırılar, sadece BM kurallarının ihlalini değil, aynı zamanda bir ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine dair BM kararlarını da ihlal etmektedir. ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur.





Uluslararası kuruluşlar acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmeli.





Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi. Sadece nükleer tesisler değil, Avrupa Birliği şartı ve uluslararası hukuk bombalandı.





Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı. BM bu saldırıdan ABD'yi sorunlu tutmalıdır. Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır.





İran güvenliği için her türlü tedbiri olacak. İran'ın kendini koruma hakkı var.





Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor.





Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Nükleer tesise saldırı affedilemez. Diplomasi çağrısının anlamı yok. Bu saldırıya cevap vereceğiz. ABD diplomasi sürecini bombaladı.





İran şu anda nükleer silahları olan bir rejimin saldırısı altında. İran'ın şu anda bir nükleer silahı yok.





İsrail'in bir bir iş yaptığını biliyorlar, destekliyorlar, İsrail'e bunu yapması için her hakkı tanıyorlar ve buna 'İsrail'in kendini savunması' diyorlar, bu gerçekten utanç verici.





Yarın Putin'le bir görüşme olacak. Çok ciddi bir görüşme yapacağım. Rusya, İran'ın dostudur. Putin'le birlikte çalışacağız.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün verimli bir görüşme yaptık. Türkiye kesin şekilde İsrail'i kınadı.





ABD'nin dünkü saldırıları büyük bir cinayetti. ABD barışa darbe indirdi.





İsrail, İran'da amacına ulaşamadı. İsrail ağır darbe alınca ABD'den destek aldı. Beyaz Saray Netanyahu'nun etkisi altında.





ABD'ye cevap için seçeneklerimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz hazır halde."







