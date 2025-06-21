Türkiye'de kritik zirve: İstanbul'da Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü, İslam ülkeleri de katıldı

İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapıldı.
Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık etti.
Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlendi.
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