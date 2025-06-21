Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Türkiye'de kritik zirve: İstanbul'da Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü, İslam ülkeleri de katıldı

Türkiye'de kritik zirve: İstanbul'da Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü, İslam ülkeleri de katıldı

20:1421/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.
İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapıldı.

Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık etti.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlendi.



#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#İran
#İslam İşbirliği Teşkilatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...