Dünyanın gözü İstanbul'da: İslam dünyası İsrail-İran savaşı için buluştu

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların hızla tırmandığı bir dönemde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü katılımla İstanbul'da toplandı. 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. 40’tan fazla Dışişleri Bakanının katıldığı toplantının en önemli konuğu ise İran Dışişleri Bakanı Arakçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı oturumda gözler Arakçi'nin vereceği mesajlarda olacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.
Toplantıda;
- – İsrail’in Gazze’de devam eden katliamları,
- – İnsani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları,
- – İki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar,
- – İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıların küresel ve bölgesel güvenlik ile istikrara etkileri,
- – Müslümanlar arasında iş birliğinin artırılması başlıkları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıda Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince Filistin meselesini öncelikli gündem maddesi olarak takip edeceğini vurgulayacak.
Arakçi ne mesajlar verecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı oturumda ise gözler İran Dışişleri Bakanı Arakçi'de.
İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalarda 9. gün yaşanırken, İranlı Bakan Arakçi'nin vereceği mesajlar merak ediliyor.
- ABD ve Avrupa, İran'ı diplomasi masasına davet ediyor. İran ise İsrail saldırıları durmadan bir müzakere masasına oturmayı reddediyor.
ERDOĞAN, YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTECEK
Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i de kabul edecek.
REKOR KATILIM
Fidan'ın ev sahipliğinde, 21-22 Haziran'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu.
Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra Teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcının yer alması bekleniyor.
Fidan, bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını yapacak.
İİT 51. DBK TOPLANTISI
51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak Türkiye, daha önce 1976, 1991 ve 2004'te düzenlenen DBK toplantılarına ev sahipliği yaptı.