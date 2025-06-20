Kritik İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi yarın İstanbul’da

İslam İşbirliği Teşkilatı, (İİT) yarın ve öbür gün (21 ve 22 Haziran) İran-İsrail Savaşı’nın gölgesinde Türkiye’de toplanıyor. Teşkilatın Dışişleri Bakanları Konseyi Bakan Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenlenecek toplantı, kritik bir dönemde İslam dünyasının ortak tavır ve vizyon geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, toplantı ile birlikte Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralmış olacak.

ZİRVENİN GÜNDEMİ SICAK

İki gün sürecek zirveye 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katılacak. Toplantının tek bir ana gündem maddesi yok. İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar sonrası bölgedeki insani kriz, Filistin meselesinin çözümüne dair iki devletli çözüm önerisi, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıların bölgesel güvenliğe etkisi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve yeniden imar süreci, KKTC’nin statüsü ve Kıbrıs meselesi, Batı Trakya’daki Türk Azınlık ve Oniki Adalar’daki Türk Nüfusu’nun durumu, İslam karşıtlığına karşı ortak duruş geliştirme gibi başlıklar ele alınacak.

KRİZE ÖZEL OTURUM

Fidan’ın, Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince özellikle Filistin meselesine öncelik vereceği; İİT üyeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeye dönük bir vizyon ortaya koyacağı ifade ediliyor. Fidan’ın ayrıca, İsrail’in bölgede giderek artan yıkıcı eylemlerine karşı ortak tavır alınması, İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaması için diplomatik girişimlerin desteklenmesi çağrısında bulunması bekleniyor. Toplantının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel oturum olacak. Bu oturumun, İİT’nin bölgesel barışa yönelik ortak tavır geliştirmesi açısından belirleyici bir zemin oluşturması bekleniyor.

ERAKÇİ DE GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erakçi’nin İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Bakan Erakçi’nin İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin diplomatik temaslarda bulunması bekleniyor.







