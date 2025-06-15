Afganistan İslam Emirliği: ABD dahil olursa biz de İran'ın yanında gereken adımları atacağız

Afganistan İslam Emirliği yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ABD dahil olursa, biz de İran'ın yanında gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.
Afganistan İslam Emirliği, terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.
Emirlik, İsrail-İran çatışmalarına ilişkin 14 Haziran'da açıklama yayınlamış, tarafları sükûnete davet etmişti:
"Afganistan İslam Emirliği, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik son saldırılarını, İranlı askeri komutanlara ve nükleer bilim adamlarına yönelik suikastlar da dahil olmak üzere, başta devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlalini teşkil eden eylemleri kesin bir dille kınamaktadır.
Bu saldırganlık eylemi, başta Gazze olmak üzere mazlum Filistin halkının İsrail'in amansız ve feci saldırılarına maruz kalmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmiştir. İşgalci rejim, insani ve uluslararası hukuk normlarını açıkça hiçe sayarak şiddet eylemlerini sürdürmektedir. Ne yazık ki şiddeti tırmandıran bu tür davranışlar bölgesel durumu daha da kötüleştirmiş ve gidişatına ilişkin endişeleri arttırmıştır.
İslam Emirliği, bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması ve güvensizlik ve düzensizliğin bölgede daha fazla yayılmasının önlenmesi için ilgili tüm tarafları sorumluluklarını gereken ciddiyetle yerine getirmeye çağırmaktadır."