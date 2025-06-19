MSB'den İsrail-İran çatışması için net mesaj: Sınırlar ve hava sahası en üst düzeyde korunuyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğunu belirten MSB kaynakları, sınırlar ve hava sahasının en üst düzeyde korunduğunu bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, tüm birlik ve kurumlarla ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenilen görevlerin başarıyla yerine getirilmeye devam edildiğini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama ve sınır emniyeti faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Tuğamiral Aktürk, hudutlardaki güvenliğin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde ise 17 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Tuğamiral Aktürk, "8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 157, Menbic bölgesinde 131 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" dedi.
Bölgesel ve küresel istikrara katkılar
Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 13 Haziran'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile gerçekleştirilen toplantıya katıldığını hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in dün de İran sınır hattında incelemelerde bulunduğunu hatırlattı.
Tuğamiral Zeki Aktürk, 24-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından 22 ülkeden 195 katılımcının ve NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla "5'inci Deniz Güvenliği Çalıştayı"nın yapılacağını ifade etti.
İsrail
Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:
Eğitim ve tatbikatlar
Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğüne işaret etti.
Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın bugün sona ereceğini bildiren Aktürk, şöyle devam etti:
"23-27 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, 23-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Barış Muhafızı-2025 ile 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Anadolu-2025 Özel Kuvvetler tatbikatlarının, 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımızın fiili, Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya'nın gözlemci statüsünde katılacağı, hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Konya'da Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin icra edilmesi planlanmaktadır."
Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemisi ve beraberindeki destek gemileri ile söz konusu gemilere refakat ve koruma sağlayan, Somali Deniz Görev Grubunda görevli Deniz Kuvvetleri unsurlarının Türkiye'ye dönüşü maksadıyla Mogadişu Limanı'nda Somalili üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla uğurlama töreni düzenlendiğini hatırlatan Aktürk, gemilerin temmuz başında ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Aktürk, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK tarafından 21 Haziran'da Sakarya'da, Estonya Zafer Günü Kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları tarafından 23 Haziran'da Estonya'da gösteri uçuşları yapılacağının bilgisini paylaştı.
Öte yandan, Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından hazırlanan ilk Türk donanmasının kuruluşundan günümüz Türk Deniz Kuvvetlerine kadar uzanan denizcilik tarihinin anlatıldığı, "Preveze'den Mavi Vatan'a Deniz" adlı serginin 20 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ücretsiz olarak gezilebileceğini belirten Tuğamiral Aktürk, sergiye tüm halkı davet etti.
Doğal afetlerle mücadele
Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında 11 Haziran'da Çanakkale'de, 13 ve 14 Haziran'da İzmir'de, 18 Haziran'da Balıkesir ile Bursa'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 10 helikopterin, 51 sorti yaparak 106 ton su attığını söyledi.
Tuğamiral Aktürk, ayrıca İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalara yönelik detaylı olarak, gün gün yaşananlar ile Türkiye tarafından alınan tedbirler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.
Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İsrail uçaklarıNın hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir"
Kaynaklar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:
Türkiye'nin hava savunması
İsrail'in İran'a yönelik hava harekatları sürerken İran'dan Türkiye'ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir"
Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı
Bakanlık kaynakları, birçok ülkeden uçağın katılacağı Konya'daki Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı ile ilgili de şunları söyledi: