MSB'den İsrail-İran çatışması için net mesaj: Sınırlar ve hava sahası en üst düzeyde korunuyor

"İran'ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde İsrail, yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran'a saldırmıştır. İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırgan politikaları, bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. İsrail'in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır. Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir."