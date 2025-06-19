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İran-İsrail savaşı sürerken Yunanistan'ın gündemi Türkiye: 'NATO'dan bağımsız ağ kurdular' diyerek duyurdular

İran-İsrail savaşı sürerken Yunanistan'ın gündemi Türkiye: 'NATO'dan bağımsız ağ kurdular' diyerek duyurdular

12:5519/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
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Yunan medyası Türk savunma sanayiini konuşmaya devam ediyor.
Yunan medyası Türk savunma sanayiini konuşmaya devam ediyor.

Yunanistan merkezli GeoStratigika gazetesinde yayımlanan haberde, Türkiye'nin KAAN, ANKA-3 ve KIZILELMA projeleriyle kendi savunma ekosistemini inşa ederek NATO'dan bağımsız hareket edebilecek bir kapasiteye ulaştığı vurgulandı.

Yunanistan,
Türkiye
'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi dikkatle takip ediyor.

Son olarak GeoStratigika,
ASELSAN
tarafından geliştirilen IVDL bağlantı sistemiyle Türkiye'nin KAAN savaş uçağını ANKA-3 ve KIZILELMA gibi gelişmiş insansız hava araçlarıyla tam entegrasyon içinde kullanmaya hazırlandığını yazdı.


'Türkiye NATO'dan bağımsız ağ kurdu'


Haberde, bu entegrasyon sayesinde Türkiye'nin yalnızca hava gücünü modernize etmekle kalmadığı, aynı zamanda NATO'nun C4ISR altyapısına bağımlı olmadan bağımsız bir savaş ağı kurduğu vurgulandı.


Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Kuzey Suriye gibi yüksek gerilim bölgelerinde kendi kurallarını belirleyebilecek kapasiteye ulaştığı kaydedildi.


"Türkiye'nin bölgesel gücü pekişti"


KAAN'ın, elektronik harp, hava savunma bastırma ve derin saldırı görevlerinde havadaki komutan rolünü üstlenerek sahadaki insansız sistemleri yönlendirdiği ifade edilirken, Türkiye'nin birlikte çalışabilirlik, otonomi ve gerçek zamanlı kontrol gibi kabiliyetlerle kendi savaş ekosistemini inşa ettiği belirtildi.


Analiz, bu gelişmelerin sadece teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik olarak da Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştirdiğine dikkat çekti.




#Türkiye
#KAAN
#Yunanistan
#savunma sanayi
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