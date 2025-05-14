NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alırken Rutte, görüşme sonrası Türkiye'nin NATO içindeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Barış Müzakerelerine dair, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider





Cumhurbaşkanı Erdoğan için Rutte, "NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." dedi.

Türk savunma sanayiine dikkat çeken Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullandı.





Terör örgütü PKK'nın kendini feshi için "çok önemli" vurgusu





NATO Genel Sekreteri ayrıca, "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı) Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs tarihinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti. Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.











