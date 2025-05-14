Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider

NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider

14:2114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rutte: "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor."
Rutte: "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz gün bir görüşme gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" dedi.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alırken Rutte, görüşme sonrası Türkiye'nin NATO içindeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Barış Müzakerelerine dair, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider


Cumhurbaşkanı Erdoğan için Rutte, "NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." dedi.

Türk savunma sanayiine dikkat çeken Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullandı.


Terör örgütü PKK'nın kendini feshi için "çok önemli" vurgusu


NATO Genel Sekreteri ayrıca, "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı) Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs tarihinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti. Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.




#son dakika
#NATO Genel Sekreteri Rutte
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaş çay alım fiyatı ne kadar? ÇAYKUR 783 bin ton alım yapacak