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Trump'tan son dakika İstanbul açıklaması: 'Putin istiyor' diyerek duyurdu, Türkiye'ye gidebilirim

Trump'tan son dakika İstanbul açıklaması: 'Putin istiyor' diyerek duyurdu, Türkiye'ye gidebilirim

13:5314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump'ta Türkiye sinyali
ABD Başkanı Trump'ta Türkiye sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki barış konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun bir sonraki durağı olan Katar'a giderken yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, "Putin benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

'Putin benim de zirveye katılmamı istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılabileceğini açıkladı. Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı. Ancak, Trump’ın katılımı henüz kesinleşmedi ve resmi bir doğrulama yapılmadı.


Trump’ın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ile doğrudan görüşmelere başlamak amacıyla İstanbul’da bir zirve düzenlenmesini önermesinin ardından geldi. Ancak Kremlin, Putin’in zirveye katılıp katılmayacağı konusunda net bir bilgi vermedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus heyetinin İstanbul’da olacağını belirtirken, heyetin kimlerden oluşacağına dair detayların Putin’in talimatıyla açıklanacağını ifade etti.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Putin’in doğrudan katılımı olmadan görüşmelere katılmayacağını belirtti. Zelenskiy, “Eğer Putin gelmez ve oyun oynarsa, bu savaşın sona ermesini istemediğinin nihai göstergesidir” dedi.


Trump, daha önce görüşmelere katılabileceğini belirtmiş olsa da, şu ana kadar resmi bir ziyaret planı açıklanmadı. Ancak, Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg’un İstanbul’a seyahat edeceği bildirildi.

Rusya'dan açıklama

Rusya-Ukrayna arasında yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Heyet Perşembe günü İstanbul'da olacak" dedi. Ancak Peskov'a heyette kimlerin olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.



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