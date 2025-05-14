FT analizinde dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesi oldu.

Baykar, STM, ASFAT ve Repkon gibi şirketlerin hem iç pazara hem de Avrupa ülkelerine yönelik üretim yaptığı belirtilirken, Türkiye’nin savaş gemisi, zırhlı araç, mühimmat ve SİHA üretiminde büyük oranda yerli ve millî parçalara dayandığına dikkat çekildi. Kaan savaş uçağı projesi ile Türkiye’nin beşinci nesil hava gücüne ulaşacağı ifade edildi.