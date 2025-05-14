Financial Times’ın yayımladığı kapsamlı analizde, Türkiye’nin Avrupa güvenliği açısından taşıdığı stratejik rol bir kez daha teyit edildi. “Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati öneme sahip oldu?” başlıklı raporda, Ankara’nın askeri gücü, savunma sanayisindeki ilerlemesi ve jeopolitik etkisi sayesinde Avrupa'nın en kritik güvenlik ortağına dönüştüğü vurgulandı. Raporda aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerini İstanbul’da buluşturma teklifinin altı çizilerek, “Bu çağrıyı yapabilecek dünyadaki ender liderlerden biri” yorumu da dikkat çekti.
Financial Times’ın “Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati öneme sahip oldu?” başlıklı analizi, Batı dünyasında bile kabul gören bir gerçeği gözler önüne seriyor: Türkiye, sadece bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru... FT'nin raporunda; SİHA teknolojisinden deniz gücüne, diplomatik kabiliyetten barış girişimlerine kadar her alanda etkisini artıran Türkiye'nin Avrupa’nın güvenliğinde kilit taşı hâline geldiği vurgulanırken, Erdoğan’ın “Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez” sözleri, artık sadece siyasi bir iddia değil, uluslararası analizlerin ortak kanaati.
Savunma Gücüyle Denge Unsuru
Diplomaside Etkin, Savaşta Caydırıcı
Üretim Gücüyle Avrupa’yı Aşıyor
“Türkiye Hepimiz İçin Hayati Önemde”
Türk savunma sanayisinin ihracatının geçen yıl 7,2 milyar dolara ulaştığını aktaran FT, bu başarının Türkiye ekonomisindeki stratejik sektörlerden biri haline geldiğini belirtti.
“Avrupa Güvenliği Türk Güvenliğidir”
Chatham House düşünce kuruluşundan Galip Dalay’ın yorumlarına yer veren rapor, “Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler artık hukuk değil, doğrudan jeopolitik zeminde yürütülüyor” ifadesiyle bitirildi. Türkiye yalnızca bölgesel bir aktör değil, Avrupa güvenliğinin anahtarı haline geldi.