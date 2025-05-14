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Financial Times’tan çarpıcı analiz: Türkiye Avrupa'nın güvenlik kalkanı haline geldi

Financial Times’tan çarpıcı analiz: Türkiye Avrupa'nın güvenlik kalkanı haline geldi

Tuba Fıçıcı
12:1514/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Financial Times: Türkiye, Avrupa Güvenliğinin Vazgeçilmezi Haline Nasıl Geldi?
Financial Times: Türkiye, Avrupa Güvenliğinin Vazgeçilmezi Haline Nasıl Geldi?

Financial Times’ın yayımladığı kapsamlı analizde, Türkiye’nin Avrupa güvenliği açısından taşıdığı stratejik rol bir kez daha teyit edildi. “Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati öneme sahip oldu?” başlıklı raporda, Ankara’nın askeri gücü, savunma sanayisindeki ilerlemesi ve jeopolitik etkisi sayesinde Avrupa'nın en kritik güvenlik ortağına dönüştüğü vurgulandı. Raporda aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerini İstanbul’da buluşturma teklifinin altı çizilerek, “Bu çağrıyı yapabilecek dünyadaki ender liderlerden biri” yorumu da dikkat çekti.

Financial Times’ın “Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati öneme sahip oldu?” başlıklı analizi, Batı dünyasında bile kabul gören bir gerçeği gözler önüne seriyor: Türkiye, sadece bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru... FT'nin raporunda; SİHA teknolojisinden deniz gücüne, diplomatik kabiliyetten barış girişimlerine kadar her alanda etkisini artıran Türkiye'nin Avrupa’nın güvenliğinde kilit taşı hâline geldiği vurgulanırken, Erdoğan’ın “Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez” sözleri, artık sadece siyasi bir iddia değil, uluslararası analizlerin ortak kanaati.



Savunma Gücüyle Denge Unsuru


FT’nin analizine göre
Türkiye’nin sahip olduğu aktif ordu, NATO’nun Avrupa kanadındaki en büyük askeri güç olma özelliğini taşıyor.
Bununla birlikte TCG Anadolu gemisinden ilk defa bir TB3 SİHA’nın kalkış ve iniş yapması, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın “Barbaros’un torunları yeni bir çağ açtı” sözlerine de yer verilen raporda, Türkiye’nin sadece askeri kapasitesiyle değil, üretim gücüyle de Avrupa’nın ilerisinde olduğu kaydedildi.


Diplomaside Etkin, Savaşta Caydırıcı


Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerini İstanbul’da buluşturma teklifinin altı çizilerek, “Bu çağrıyı yapabilecek dünyadaki ender liderlerden biri” yorumu yapıldı.
Türkiye’nin bir yandan Ukrayna’ya askeri destek verirken diğer yandan Rusya ile diplomatik ilişkilerini koruyabilmesi, Batı’da Ankara’nın “denge kurucu” olarak görülmesine neden oldu. Raporda ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Avrupa’daki güvenlik toplantılarına artık düzenli şekilde davet edildiği vurgulandı.


Üretim Gücüyle Avrupa’yı Aşıyor


FT analizinde dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesi oldu.
Baykar, STM, ASFAT ve Repkon gibi şirketlerin hem iç pazara hem de Avrupa ülkelerine yönelik üretim yaptığı belirtilirken, Türkiye’nin savaş gemisi, zırhlı araç, mühimmat ve SİHA üretiminde büyük oranda yerli ve millî parçalara dayandığına dikkat çekildi. Kaan savaş uçağı projesi ile Türkiye’nin beşinci nesil hava gücüne ulaşacağı ifade edildi.


“Türkiye Hepimiz İçin Hayati Önemde”


Türk savunma sanayisinin ihracatının geçen yıl 7,2 milyar dolara ulaştığını aktaran FT, bu başarının Türkiye ekonomisindeki stratejik sektörlerden biri haline geldiğini belirtti.


“Avrupa Güvenliği Türk Güvenliğidir”


Chatham House düşünce kuruluşundan Galip Dalay’ın yorumlarına yer veren rapor, “Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler artık hukuk değil, doğrudan jeopolitik zeminde yürütülüyor” ifadesiyle bitirildi. Türkiye yalnızca bölgesel bir aktör değil, Avrupa güvenliğinin anahtarı haline geldi.



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