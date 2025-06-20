Arap Birliği İstanbul'da olağanüstü toplandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul'da olan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.