Arap Birliği İstanbul'da olağanüstü toplandı

Terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası, Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı. Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri DBK 51. Oturumuna katılacak. Bakan Fidan, bu oturum sonrası İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul'da olan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.
Bölgesel kriz ele alınacak
Bakanlar, Birliğin olağanüstü toplantısında İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeleri ele aldı.
Yarın da İİT toplantısı var
Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri DBK 51. Oturumuna katılacak.
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüşecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için İstanbul'a gelecek.
Görüşmeler kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Erakçi'nin bir araya gelerek görüşmesi tahmin ediliyor.