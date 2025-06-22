Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İstanbul'da bir araya geldi

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani - Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşme, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu kapsamında gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı, buluşmaya ilişkin duyuruyu sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.
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