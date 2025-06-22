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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran'a saldırısına ilk tepki: Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran'a saldırısına ilk tepki: Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz

13:1122/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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"Türkiye, ABD'nin İran saldırısının muhtemel sonuçlarından endişe duymaktadır"
"Türkiye, ABD'nin İran saldırısının muhtemel sonuçlarından endişe duymaktadır"

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısına Türkiye’den ilk resmi tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırının bölgesel çatışmayı küresel bir krize dönüştürebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, Türkiye’nin gelişmelerden derin endişe duyduğu belirtilerek, taraflara saldırıları durdurma ve diplomatik çözüm çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada; bölgede artan gerilimin küresel ölçekte yıkıcı sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek, yaşananları “felaket senaryosu” olarak nitelendirildi. Bakanlık, tüm tarafları sağduyuya ve müzakere zeminine dönmeye çağırdı.


"Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz"


Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.


İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."



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