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İİT'den İstanbul Deklarasyonu'nda İsrail'e tepki: Saldırıları şiddetle kınıyoruz

İİT'den İstanbul Deklarasyonu'nda İsrail'e tepki: Saldırıları şiddetle kınıyoruz

17:5822/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
AA
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İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapılmıştı.
İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapılmıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu'nda, İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun ardından, ortak "İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı.


İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.


Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail'i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için "caydırıcı önlemler" alınması çağrısında bulunuldu.


Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, "Bakanlar Temas Grubu" kurulmasına karar verildiği kaydedildi.


İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.


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