İİT'den İstanbul Deklarasyonu'nda İsrail'e tepki: Saldırıları şiddetle kınıyoruz

İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.