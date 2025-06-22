AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail herkes için tehdit

ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, "İsrail herkes için tehdit. ABD saldırısı çatışmanın yayılmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
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