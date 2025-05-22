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İsrail Gazze'deki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu vurdu

İsrail Gazze'deki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu vurdu

12:2322/05/2025, Perşembe
AA
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Avde Hastanesi
Avde Hastanesi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef aldığı ve çıkan yangının hala sürdüğü bildirildi.

Gazze'deki hastane yönetiminden yapılan açıklamada,
"İsrail ordusu, (Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki) Cibaliye kampına bağlı Tel ez-Zaatar bölgesinde bulunan Avde Hastanesinin içindeki bir ilaç deposunu hedef aldı, yangın hala sürüyor"
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çıkan yangının hastanedeki yaralıların ve sağlık ekibinin hayatını tehdit ettiğine dikkat çekilerek, hastane çalışanlarının yangını söndürmeye çalıştığı vurgulandı.

Ateş çemberinin genişlediği ve yangınla mücadele imkanlarının kısıtlı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna bağlı tankların yeniden hastaneyi kuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün akşam da Avde Hastanesi'ni hedef almış, topçu atışlarıyla hastanenin 3'üncü katını vurmuştu.

İsrail ordusunun, 18 Mayıs'ta da çevresinde ağır hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi'nin hayati birimlerinin ağır hasar gördüğü bildirilmişti.



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