İsrail'den Batı Şeria'da hava saldırısı: 10 Filistinli şehit oldu

İsrail, 'silahlı grup' bahanesiyle Filistinlileri hedef aldığı hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Gazze'de varılan ateşkesin ardından soykırım saldırılarına işgal altındaki Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail ordusunun Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İnsansız Hava Aracı (İHA) ile "silahlı bir grubun hedef alındığı" ileri sürüldü.
Terör devleti İsrail'in işgal altındaki
Batı Şeria
'nın kuzeyinde yer alan
Tubas
kentinin
Tammun
beldesine düzenlediği
hava saldırısı
nda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Kızılayı
ndan yapılan açıklamada, ekiplerin, saldırı sonrası çok sayıda kişiyi hastaneye naklettiği belirtildi.
Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.
İsrail'den saldırıya 'silahlı grup' bahanesi
İsrail'den saldırıya 'silahlı grup' bahanesi
Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise henüz bir açıklamada yapılmadı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki
Tammun
beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile "
silahlı bir grubun hedef alındığı
" iddia edildi.
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