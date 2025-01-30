İsrail'den Batı Şeria'da hava saldırısı: 10 Filistinli şehit oldu

ndan yapılan açıklamada, ekiplerin, saldırı sonrası çok sayıda kişiyi hastaneye naklettiği belirtildi.

ndan yapılan açıklamada, ekiplerin, saldırı sonrası çok sayıda kişiyi hastaneye naklettiği belirtildi.

Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise henüz bir açıklamada yapılmadı.