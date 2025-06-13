İsrail'in İran'a saldırısı sonrası bölgede hava trafiği durdu

Terör devleti İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki hava trafiği adeta durma noktasına geldi. Uçaklar, İran hava sahasını kullanmak yerine rotalarını değiştirerek İran’ı çevresinden dolaşmayı tercih etti. Irak ve Suriye semaları da benzer şekilde boş kaldı.
Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi.
İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırının ardından uluslararası hava trafiği bölgede adeta dondu.
Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyurdu. İran'da da hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.
Ürdün, hava sahasını geçici olarak kapattığını ve tüm hava trafiğini askıya aldığını duyurdu.
Uçuş takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, İran hava sahası tamamen boş kaldı.
Irak ve Suriye üzerinde de benzer görüntü yer aldı.