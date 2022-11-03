İsveç ve Finlandiya için NATO devrede

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarına NATO da dahil oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la teması öncesi Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç liderleriyle telefonla görüştü. NATO trafiği İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’un Türkiye ziyareti ile sürecek. Kristersson 8 Kasım’da Ankara’da olacak.

NATO’nun Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya üyelik için Türkiye’ye birtakım taahhütlerde bulunmuştu. Türkiye FETÖ’cü ve

PKK’lı teröristlerin iadesini isterken, iki ülkeden alt düzeyde temsilciler başkentte misafir edilmişti.