Dünya İsveç ve Finlandiya için NATO devrede
AVRUPA

İsveç ve Finlandiya için NATO devrede

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarına NATO da dahil oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye’ye geliyor.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
İsveç ve Finlandiya için NATO devrede
Jens Stoltenberg

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarına NATO da dahil oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la teması öncesi Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç liderleriyle telefonla görüştü. NATO trafiği İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’un Türkiye ziyareti ile sürecek. Kristersson 8 Kasım’da Ankara’da olacak.

NATO’nun Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya üyelik için Türkiye’ye birtakım taahhütlerde bulunmuştu. Türkiye FETÖ’cü ve

PKK’lı teröristlerin iadesini isterken, iki ülkeden alt düzeyde temsilciler başkentte misafir edilmişti.

Genel Sekreter: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği NATO'yu güçlendirecek
DÜNYA
Genel Sekreter: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği NATO'yu güçlendirecek
İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Taraftarı hadisler karşılayacak

Taraftarı hadisler karşılayacak

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.
Putin ikna oldu koridor açıldı

Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'
Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?
Akşener'den 28 Şubat itirafı

Akşener'den 28 Şubat itirafı

​Refah-Ana'yı ben yıktım.
Fanatikler koalisyonu kazandı

Fanatikler koalisyonu kazandı

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.
Atina'nın korsanları

Atina'nın korsanları

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.
Karadeniz'den yeni müjde

Karadeniz'den yeni müjde

​110 milyar metreküp rezerv.
Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'
Üçlü salgın

Üçlü salgın

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.
Güle güle Bilge Ana

Güle güle Bilge Ana

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.
MÜSİAD EXPO başladı

MÜSİAD EXPO başladı

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.
Hem sanat hem sağlık

Hem sanat hem sağlık

​Terapi duyguları ele veriyor.
Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

​Çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

​Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.