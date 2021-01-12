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AVRUPA

İtalya'da turizm sektörü çalışanları sokağa indi: Hükümet yardım etmiyor

İtalya'da turizm sektörü çalışanları, koronavirüs salgınının sektörlerinde yol açtığı krizde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle meydanlara indi. Acente sahipleri ve sektör çalışanları, kendilerine destek olmayan hükümeti protesto etti. Ellerinde "Seyahat acentelerinin onuru için", "Onur" ve "Devlet desteği yok, turizm cezalandırılmıştır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten sektörlerine destek olmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Sektör yetkilileri, 2020'nin kendileri için kayıp yıl olduğunu ve 30 yıl geriye gittiklerini savundu.
Sektör yetkilileri, 2020'nin kendileri için kayıp yıl olduğunu ve 30 yıl geriye gittiklerini savundu.

İtalya'da turizm sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörlerinde yol açtığı krizde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle meydanlara indi.

Ülkenin dört bir tarafından gelen ve başkentin işlek meydanlarından Popolo'da toplanan binlerce kişi, sektörlerini ihmal ettiğini savundukları Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini protesto etti.

Ellerinde "Seyahat acentelerinin onuru için", "Onur" ve "Devlet desteği yok, turizm cezalandırılmıştır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten sektörlerine destek olmasını istedi.

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"Onurumuz için buradayız"

Ülkenin güneyindeki Katanya'dan gelen sektör çalışanı Simona, devletin kendilerini asla desteklemediğini belirterek "Biz insanların hayal kurmasını sağlıyoruz. İnsanların hayal kurmaya ihtiyacı var ama bizim de yardım almaya ihtiyacımız var. Ne yazık ki sevdiğimiz devletimiz İtalya, bizim bakanımız, bizi görmüyor." ifadesini kullandı.

Kayıplarının yüzde 100 olduğunu ifade eden Simona, "Devlet bize bunun yüzde 20'sini dahi vermedi. Biz onurumuz için buradayız." şeklinde konuştu.

Salerno'dan gelen Beppe de sektörlerine destek olunmasını isteyerek "Seyahat acenteleri olarak haklarımızın tanınması için bugün buradayız. Yardım talep ediyoruz. Şubat-temmuz döneminde bir destek yapıldı ama ağustostan beri bir şey yok, Mart 2021'e kadar bir şey olmadı. Çalışamıyoruz. Biz tamamen durmuş bir sektörüz. Bir şey kazandığımız yok. Eğer yardım olmazsa işi kapatmak zorunda kalacağız. Umarım bizi dinlerler ve bize destek olurlar." ifadesini kullandı.

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"Bu yıl çok zordu"

Matera'dan Luca Prisco da "Bu yıl çok zordu bizim için. Şubattan beri seyahat acentelerinin faaliyetleri kayda değer şekilde azaldı. Yaz dönemi biraz hareketlenme oldu. Son 3 aylık dönemde yeniden kapanmak durumunda kaldık. Bugün bunu protesto ediyoruz." dedi.

Hükümetin kendilerine yardım edip etmediği sorusu üzerine Prisco, "Hayır. Destek ve zarar tanzim paketlerinin hiçbirinde seyahat acenteleri için bir şey öngörülmüyor. Bu da bugün neden burada olduğumuzu açıklıyor. Haklarımızı ve özellikle onurumuzu korumak için buradayız." yanıtını verdi.

Sektör yetkilileri, 2020'nin kendileri için kayıp yıl olduğunu ve 30 yıl geriye gittiklerini savundu.

Göstericiler; sevdikleri devlet İtalya ve bakanlarının kendilerini görmediğini fikrinde.

Çalışmak isteyen İtalya

Turizmcilerin protestosuna destek veren ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de sektör çalışanlarının sorunlarını dinledi. Bazı göstericilerin Salvini'ye sevgi gösterisinde bulunduğu, bazılarının ise tepki gösterdiği görüldü.

Salvini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kendi iç kavgalarıyla uğraşmaktan halkın isteklerini görmediğini belirterek "Burada çalışmak isteyen bir İtalya var. Bu ülkenin 3 temel alanı var. Sağlık, iş ve okullar." dedi.

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