Dünya Kabil Havalimanındaki kaosta ölü sayısı 7 oldu
ORTADOĞU

Kabil Havalimanı'ndaki kaosta ölü sayısı 7 oldu

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'na akın eden Afganlar, izdiham oluşturdu. Tahliyelerin devam ettiği havalimanında yaşanan kaosta hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Kabil Havalimanındaki kaosta ölü sayısı 7 oldu
Kabil Havalimanı'nda toplanan Afganlar

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adı açıklanmayan bir Amerikalı savunma yetkilisi, Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosu değerlendirdi.

En az 7 kişi öldü

Yetkili, söz konusu kaosta yüzlerce kişinin uçakların kalktığı piste girdiğini belirterek kargaşada en az 7 kişinin öldüğünü, bunlardan bazılarının kalkıştaki bir uçaktan düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Havalimanında güvenliğin yeniden sağlandığını ve pistin temizlendiğini kaydeden yetkili, tahliye uçuşlarına da devam edileceğini ifade etti.

ABD askerlerinin silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı öldürmesinin ve havalimanında yaşanan kaosun ardından hava operasyonları geçici olarak askıya alınmıştı.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
OYNAT 00:36
Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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