Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü

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AYM Başkanı Arslan: 450 bin bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, 10 yılda AYM'ye 450 bin civarında bireysel başvuru yapıldığını, 327 bininin karara bağlandığını belirterek, "AYM, bireysel başvuruda tek tek sivrisinekleri öldürmek suretiyle bir mücadele yürütemez. Yapılması gereken hak ihlaline sebep olan bataklığın kurutulmasıdır" dedi.