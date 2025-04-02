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Katil İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 21 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 21 Filistinli hayatını kaybetti

11:472/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Abdulbari" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mirac bölgesine düzenlenen hava saldırısında Filistinli "Ebu Rızk" ailesinden 3 kişi yaşamını yitirirken, Filistinli "Ebu Senime" ailesinin evinin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah kentine yoğun ve şiddetli saldırılar düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Necm" ailesinin evine düzenlediği bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun pazartesi günü Han Yunus'un kuzeyinde Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin

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