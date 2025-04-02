Katil İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 21 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Abdulbari" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah kentine yoğun ve şiddetli saldırılar düzenlediğini aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun pazartesi günü Han Yunus'un kuzeyinde Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiği aktarıldı.