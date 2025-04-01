İsrail bakanı ambulans katliamını savundu: Acil durum farları yoktu

Saar, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere uluslararası medya mensuplarının katıldığı basın toplantısı düzenledi. İsrail ordusunun, Refah'taki yaralılara müdahale etmek için bölgeye giden ambulansa uluslararası hukuku ihlal ederek ateş açmasına ilişkin Saar, "İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı. Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi." dedi. Bakan Saar, Gazze'de biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü de öne sürdü.

Saar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden Filistinlilerin sürgün edilmesine ilişkin soruya ise "İsrail ordusunun sivilleri korumak için tahliye emri yayınladığını ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu" yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri topyekün sürgün etme planının ise hala masada olduğunu söyleyen Saar, bunun gerçekleştirilmesi için oluşturulan komite konusunda çalışmalara devam ettiklerini aktardı. Öte yandan, Saar ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam eden İsrail ordusunun bu sabah Beyrut'u bir kez daha hedef aldığını belirterek saldırıda bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü ileri sürdü.