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Katil İsrail Lübnan'ın güneyinde 37 beldeyi yerle bir etti

Katil İsrail Lübnan'ın güneyinde 37 beldeyi yerle bir etti

12:575/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
AA
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İşgalciler, Lübnan'ı vurmayı sürdürüyor.
İşgalciler, Lübnan'ı vurmayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güney bölgesinde şu ana kadar 37 beldeyi yerle bir ettiği buralardaki 40 binden fazla konutu yıktığı belirtildi. İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırıları sonucu gerçekleşen yıkıma dikkat çekildi.

"İsrail ordusu, güney bölgeleri başta olmak üzere Lübnan'da yıkıcı savaşa devam ediyor." ifadeleri kullanılan haberde, İsrail askerlerinin Lübnan'da bazı beldeleri tümüyle patlayıcı düzeneklerle havaya uçurduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da en az 37 beldeyi yerle bir ettiği vurgulanan haberde, 40 binden fazla konutun tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun yıkım yaptığı beldelerin Nakura beldesinden El-Hıyam beldesine kadar sınır hattı boyunca 3 kilometre içeriye kadar uzandığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi hayatını kaybetti

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

#İsrail
#Lübnan
#Hizbullah

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