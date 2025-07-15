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Katil İsrail'in 'kara gece'si: Ana muhalefet lideri 3 askerin ölümünü 'trajik bir felaket' olarak nitelendirdi

Katil İsrail'in 'kara gece'si: Ana muhalefet lideri 3 askerin ölümünü 'trajik bir felaket' olarak nitelendirdi

08:3415/07/2025, Salı
AA
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İsrail'de muhalifler, Gazze'de 3 askerin ölmesinden hükümeti sorumlu tuttu.
İsrail'de muhalifler, Gazze'de 3 askerin ölmesinden hükümeti sorumlu tuttu.

İsrail'de muhalifler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin ölmesini "kara gece" olarak nitelendirdi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu siyasi hedefleri uğruna askerleri kurban etmekle suçladı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail 2025. Ordu, 3 askerin daha Gazze'de öldüğünü duyurdu. Bitmek bilmeyen bir siyasi savaşın kurbanları. Onları savaşa gönderen (Netanyahu), siyasi müttefiklerinin askerlikten muaf tutulmasını sağlamak için Haredi partilerin liderleriyle görüşüyor. Netanyahu bir gün daha koltuğunda kalmak için askerleri satıyor ve kurban ediyor." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de X'den yaptığı açıklamada, askerlerin ölümünü "kara gece" olarak nitelendirdi.

Bennett, şunları kaydetti:

  • "Bir aile daha evlatlarının Gazze'de öldüğü haberini aldı. Oysaki o esnada mecliste, koalisyon ortakları askerlikten muafiyet yasasını çıkarmak için dünyayı birbirine katıyordu. Bu politikacılar, Haredilerin, İsrail halkını canları pahasına savunan akranlarına katılmasını engellemeye çalışıyor. Savaştayız. Çocuklarımız Gazze'de, kuzeyde (Lübnan sınırı), olmaları gereken her yerde. Bu utanç verici bir hükümet."
Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 3 askerin ölümünü "trajik bir felaket" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, 401. Tugay 52. Zırhlı Birlik Taburu'nda görevli 3 askerin öldüğü, aynı taburda görevli 1 subayın da ağır yaralandığı kaydedilmişti.

#İsrail
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