Katil İsrail'in 'kara gece'si: Ana muhalefet lideri 3 askerin ölümünü 'trajik bir felaket' olarak nitelendirdi

"Bir aile daha evlatlarının Gazze'de öldüğü haberini aldı. Oysaki o esnada mecliste, koalisyon ortakları askerlikten muafiyet yasasını çıkarmak için dünyayı birbirine katıyordu. Bu politikacılar, Haredilerin, İsrail halkını canları pahasına savunan akranlarına katılmasını engellemeye çalışıyor. Savaştayız. Çocuklarımız Gazze'de, kuzeyde (Lübnan sınırı), olmaları gereken her yerde. Bu utanç verici bir hükümet."