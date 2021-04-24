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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatarın babası Rüstem Tatar vefat etti
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatarın babası Rüstem Tatar vefat etti
Rüstem Tatar 90 yaşındaydı.

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar’ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda Kovid-19 kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin etmişti.

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RÜSTEM TATAR’IN HAYATI

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde dünyaya geldi.

İlk öğrenimini 1941'te tamamlayan Rüstem Tatar, 1947'de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin Kolej Şubesi’nden birincilikle mezun oldu.

1948'de London Matrucilation Sınavı'nın 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951'de İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun olduktan sonra 1955'te Kıbrıs'a döndü.

Rüstem Tatar, 1959'da Canev Tatar ile evlenirken, bu evlilikten Ersin ve Erhan isimlerinde iki oğlu oldu.

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MÜZAKERELERDE KIBRIS TÜRK HEYETİNDEYDİ

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde Danışman olarak yer alırken, 1960'ta Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu.

Tatar bu görevini 1963 yılında Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) hedefiyle gerçekleşen Rum saldırılarına kadar sürdürdü.

Rüstem Tatar, Kanlı Noel saldırılarında, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetim organlarından silah zoruyla dışlanmasından sonra 1964 yılının ocak ayında Kıbrıs Türk halkının yönetsel ve yürütsel organı olarak kurulan Genel Komite'de mali ve muhasebe alanlarında görev aldı.

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KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ'NİN KIBRIS TÜRK TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTI

Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

1977 yılında İsmet Tatar ile evlenen Rüstem Tatar'ın üçüncü çoğu Havva Tatar dünyaya geldi.

Rüstem Tatar, 1984- 2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı.

KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanlığı'nı da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı ve önemli katkılarda bulundu.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkı bravo dedi
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkı bravo dedi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşme KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a soruldu. Ersin Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı bravo dedi' şeklinde konuştu.


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