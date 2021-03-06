Dünya Kudüse selam
ORTADOĞU

​Kudüs’e selam ​

Kudüs’e selam

Filistin ve Kudüs için mücadele eden STK’lar ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın etkinlikler düzenleyeceği “Uluslararası Kudüs Haftası” 8 Mart’ta başlıyor. Hafta boyunca İsra ve Miraç programları, sosyal medya kampanyaları, konferanslar ve mitingler düzenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin ve Kudüs için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetler düzenleyeceği “Uluslararası Kudüs Haftası” 8 Mart’ta başlıyor. Uluslararası Kudüs Haftası; her yıl Miraç Kandili, Hıttin Savaşı ve Selahattin Eyyübi’nin Mescid-i Aksa’yı Haçlıların elinden kurtarma tarihlerine denk gelen Recep ayının son haftasında kutlanıyor.

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ALİMLERİNDEN DESTEK

  • Kudüs Haftası boyunca, dijital platformlar üzerinden her kıtada İsra ve Miraç kutlama programları yapılacak. İslam aleminin önde gelen alimleri, sosyal platformlarda konferanslar düzenleyecek. Filistin, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Endonezya, Libya, Pakistan, Eritre ve Senegal gibi ülkelerden çok sayıda İslam alimi hafta boyunca düzenlenecek faaliyetlere katılacaklarını ve sosyal medyada 12 Mart’ta Kudüs’e destek için açılacak ‘hashtag’ kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

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14 MART’A KADAR SÜRECEK

Ayrıca sağlık koşullarının uygun olduğu ülkelerde Filistin davasını desteklemek için mitingler düzenlenecek. İsra ve Miraç, cuma hutbelerinde yer alacak. 14 Mart tarihine kadar devam edecek tüm etkinliklerde, Filistin ve Kudüs meselesinde gereken hassasiyeti göstermeleri için Müslümanların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

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SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZ

  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz hafta Yurtdışı Filistinli Alimler Derneğinin düzenlediği Kudüs Haftası İstişare Toplantısına katılmıştı. 8-14 Mart tarihlerinin Kudüs Haftası olarak ilan edilmesini önemli bulduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Asırlar boyunca Müslümanların idaresi altında barış ve huzur içinde idare edilen Kudüs, ne yazık ki insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir anlayışla, işgalin, zulmün, acı ve gözyaşının hâkim olduğu bir yer haline getirilmiştir” demişti. Başkan Erbaş, Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e sahip çıkmanın, bu değerlerin İslam inancındaki önemine dikkat çekmenin ve Filistin halkıyla dayanışma duygularını canlı tutmanın Müslümanlar için önemli bir vazife olduğunu kaydetmişti.
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