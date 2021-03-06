​Kudüs’e selam ​

Filistin ve Kudüs için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetler düzenleyeceği “Uluslararası Kudüs Haftası” 8 Mart’ta başlıyor. Uluslararası Kudüs Haftası; her yıl Miraç Kandili, Hıttin Savaşı ve Selahattin Eyyübi’nin Mescid-i Aksa’yı Haçlıların elinden kurtarma tarihlerine denk gelen Recep ayının son haftasında kutlanıyor.

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ALİMLERİNDEN DESTEK

Kudüs Haftası boyunca, dijital platformlar üzerinden her kıtada İsra ve Miraç kutlama programları yapılacak. İslam aleminin önde gelen alimleri, sosyal platformlarda konferanslar düzenleyecek. Filistin, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Endonezya, Libya, Pakistan, Eritre ve Senegal gibi ülkelerden çok sayıda İslam alimi hafta boyunca düzenlenecek faaliyetlere katılacaklarını ve sosyal medyada 12 Mart’ta Kudüs’e destek için açılacak ‘hashtag’ kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

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14 MART’A KADAR SÜRECEK

Ayrıca sağlık koşullarının uygun olduğu ülkelerde Filistin davasını desteklemek için mitingler düzenlenecek. İsra ve Miraç, cuma hutbelerinde yer alacak. 14 Mart tarihine kadar devam edecek tüm etkinliklerde, Filistin ve Kudüs meselesinde gereken hassasiyeti göstermeleri için Müslümanların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

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