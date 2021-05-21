Kürecik katile kapatılsın: İsrail'i kör edelim

Kürecik, Amerika’nın Doğu Bloku’ndan batıya doğru Amerika’ya doğru giden bir ihbar sistemi silsilesinin bir uç beyi konumunda bulunuyor. Söz konusu stratejik konumuyla da Amerika için İncirlik’ten daha önemli bir üs konumunda.

Filistin’de uyguladığı vahşete karşı uluslararası baskılar cılız kalırken, İsrail’e karşı Türkiye’nin elindeki en önemli koz olarak Kürecik Üssü yeniden gündemde. Üssün konuşlandığı sırada Türkiye’nin koyduğu şarta rağmen bu üs İsrail’e koruma sağlamakta kullanılıyor.

Kürecik radar üssü, NATO’nun balistik füze savunması kapsamında, 2010’da Lizbon’daki NATO zirvesinde alınan karar gereği kuruldu.

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DİĞER RADARLARDAN ÇOK FARKLI

Üssün yapımı ABD personeli tarafından Şubat 2012’de tamamlandı. Radar istasyonunun kontrolü de Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı çerçevesinde NATO Almanya Ramstein Hava Unsur Komutanlığı tarafından yapılıyor. Kürecik Üssü’nde, AN/TPY 2 denilen, bilinen radarlardan farklı olarak çok yüksek irtifayı gözetleyen balistik füze tespit radarları ve füze sistemlerinden oluşan THAAD sistemi konuşlu. Amacı, NATO’yu Rusya ve İran’dan gelecek uzun menzilli balistik füzelerden korumak olan THAAD sistemi radarları, NATO bölgesinde ABD ve Türkiye’de Kürecik’te mevcut bulunuyor. Sisteme dahil edilen NATO dışı ülkeler ise İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Ayrıca, Katar’da da bir erken uyarı radarı bulunuyor.

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İRAN VE RUSYA’YI GÖZETLİYOR

Kürecik radarı, 120 derecelik bir açıyla bin kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tarayabiliyor. Bu özelliğiyle bin 300 kilometre menzilli balistik füzelerine karşı etkin koruma sağlıyor. Mobil olduğu için de bölgeyi etkin gözetleyebiliyor. Sistemin, olası algıladığı bir tehdidi yok edecek füzeleri ise NATO için Polonya ve Romanya’da konuşlu durumda. ABD, füze olmayan yerlerde savunmanın AEGIS gemileri ile sağlanacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda sistemin mobil tahrip gücünü AEGIS gemileri oluşturuyor.

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ERKEN İKAZIN VAZGEÇİLMEZİ

Sistemin işleyişi ve kapsama alanına bakıldığında, bölgede atılması olası bir balistik füzeyi, atılış yerine bağlı olarak en uzun süre ve önceden Kürecik ve Katar takip edebilecek konumda. Bu nedenle de Kürecik radarı, bölgedeki balistik füze tehditlerine karşı hayati önem taşıyor. Bu sistem de günümüzde bölgede en çok tehdit algılamasına sahip olan İsrail’in ihtiyacına hizmet ediyor.

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TÜRKİYE’DEN NATO ŞARTI

Türkiye, bu projeyi onaylarken sadece NATO için kullanımını şart koşmuştu. Bu doğrultuda Kürecik radarından elde edilen istihbarat bilgileri, NATO’ya ve ABD’ye gönderiliyor. Ancak İsrail’in ABD ile balistik savunma konusunda var olan özel anlaşması gereği, bu bilgilerin Körfez ülkeleri ve İsrail ile paylaşıldığına kesin gözüyle bakılıyor.

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