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Libya'da engel Mısır'da saldırı: Aktivistlere saldırı

Libya'da engel Mısır'da saldırı: Aktivistlere saldırı

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mısır’daki saldırılarda HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç de yaralandı.
Mısır’daki saldırılarda HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç de yaralandı.

Gazze’deki ablukayı kırmak için dünyanın dört bir yanından Refah'a gitmek isteyen aktivistler engellerle karşılaşmaya başladı. Mağrib Konvoyu, Libya’da Hafter güçlerince durduruldu. Kahire’de ise aralarında Türklerin de olduğu aktivistlere, Baltacılar adı verilen çete ve Mısır polisi saldırdı.

Gazze'deki ablukayı kırmak dünyanın dört bir yanından harekete geçen aktivistler, engellerle karşılaşmaya başladı. Gazze'ye Mağrib Direniş Konvoyu Sözcülerinden Vail en-Nevvar, Konvoyun Libya'nın doğusuna geçmesine izin verilmediğini, darbeci general Halife Hafter'in güçlerinin kontrolündeki Sirte kenti yakınında bekletildiklerini söyledi. Benzer bir engelleme girişimi Mısır'da da yaşandı. Gazze yürüyüşüne katılmak üzere Kahire'ye gelen aralarında Türkiye'den 40 aktivistin olduğu grup Mısırlı güvenlik güçleri tarafından alı konuldu. Aktivistlerin pasaportları alındı, bazıları da otelde tutuldu. Akşam saatlerinde ise Gazze'ye doğru yola çıkmak isteyen aktivistlere Sisi yönetimine yakın olduğu belirtilen Baltacılar grubu tarafından saldırı düzenlendi. Kontrol noktalarında ise Mısır polisi, aktivistleri fiziksel şiddet uygulayarak gözaltına aldı. Olaylar sırasında yaralananlar arasında HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de bulunuyor.



#Mısır
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