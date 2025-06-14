Libya'da engel Mısır'da saldırı: Aktivistlere saldırı

Gazze'deki ablukayı kırmak dünyanın dört bir yanından harekete geçen aktivistler, engellerle karşılaşmaya başladı. Gazze'ye Mağrib Direniş Konvoyu Sözcülerinden Vail en-Nevvar, Konvoyun Libya'nın doğusuna geçmesine izin verilmediğini, darbeci general Halife Hafter'in güçlerinin kontrolündeki Sirte kenti yakınında bekletildiklerini söyledi. Benzer bir engelleme girişimi Mısır'da da yaşandı. Gazze yürüyüşüne katılmak üzere Kahire'ye gelen aralarında Türkiye'den 40 aktivistin olduğu grup Mısırlı güvenlik güçleri tarafından alı konuldu. Aktivistlerin pasaportları alındı, bazıları da otelde tutuldu. Akşam saatlerinde ise Gazze'ye doğru yola çıkmak isteyen aktivistlere Sisi yönetimine yakın olduğu belirtilen Baltacılar grubu tarafından saldırı düzenlendi. Kontrol noktalarında ise Mısır polisi, aktivistleri fiziksel şiddet uygulayarak gözaltına aldı. Olaylar sırasında yaralananlar arasında HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de bulunuyor.