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Muğla'da yangın: 2 hektar orman zarar gördü

Muğla'da yangın: 2 hektar orman zarar gördü

17:0410/06/2025, Salı
DHA
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yatağan'ın Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiisindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 20 dakikada söndürülürken; 2 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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