Musk-Trump gerilimi uzaya taştı: SpaceX’ten NASA’ya şok tehdit

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimin ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot ve malzeme taşıyan Dragon kapsülünü hizmetten çekme tehdidinde bulundu.





Bu tehdit, Trump'ın SpaceX ve Starlink'e verilen devlet sözleşmelerini kesme yönündeki açıklamalarına yanıt olarak geldi.





NASA'DAKİ TEK AMERİKAN ARACI

Dragon kapsülü, NASA'nın ISS'ye insan ve kargo taşımak için şu anda sahip olduğu tek Amerikan aracı konumunda.





Alternatif olarak geliştirilen Boeing'in Starliner kapsülü ise, başarısız test uçuşları nedeniyle güvenilirliğini kanıtlayamadı ve şu anda yerde bekletiliyor.





NASA'NIN DİĞER SEÇENEĞİ: RUSYA

Eğer Dragon kapsülü devre dışı kalırsa, NASA'nın tek seçeneği, sınırlı kapasiteye sahip ve geçmişte ABD'ye koltuk başına milyonlarca dolara mal olan Rus Soyuz kapsülleri olacak.





TESLA DA DEĞER KAYBETTİ

Musk ve Trump arasındaki bu gerilim, sadece uzay programlarını değil, aynı zamanda Tesla'nın piyasa değerini de etkiledi.





Trump'ın Musk'a yönelik eleştirileri ve devlet desteklerini kesme tehditleri sonrası, Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 14 değer kaybederek 150 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına uğradı.





ABD'NİN UZAYDAKİ BAĞIMSIZLIĞI

Bu gelişmeler, ABD'nin uzay programlarındaki bağımsızlığını ve özel sektörle olan ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.





Ayrıca, siyasi anlaşmazlıkların teknoloji ve bilim alanındaki stratejik projeleri nasıl etkileyebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.



