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Trump'tan Elon Musk açıklaması: 'O her zaman bizimle olacak'

Trump'tan Elon Musk açıklaması: 'O her zaman bizimle olacak'

09:4330/05/2025, الجمعة
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın ABD hükümetindeki görevinden ayrılmasıyla ilgili, “O her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek” dedi.


ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, ABD hükümetindeki görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Oval Ofis'te Musk ile bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, “Bu onun son günü olacak ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek” ifadelerin kullandı.




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