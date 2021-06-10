​NATO’ya güvenmiyoruz​

Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne sayılı günler kala araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan bir araştırma Türk halkının NATO’ya güvenmediğini ortaya koydu. Türkiye-NATO ilişkilerinin irdelendiği araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 51.7’si NATO’nun Türkiye’yi kendi çıkarları için kullandığını ifade ediyor. Türkiye’nin NATO’daki tek Müslüman ülke olduğuna işaret edilen araştırmada, katılımcıların yüzde 90.3’ü, olası bir anlaşmazlıkta NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanmıyor. 7-8 Haziran’da gerçekleşen 2 bin 477 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 70.4’ü Türkiye’deki NATO üslerini milli güvenlik sorunu olarak görüyor.

GÜNDEM NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı: Kağıttan müttefik

ÇIKARIMIZI KORUMUYOR

Araştırmada yer alan, “NATO’nun Türkiye’nin çıkarlarını koruduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 84.6’sı hayır cevabı verdi. Aynı soruya evet diyenlerin oranı yüzde 15.4. Araştırmada ayrıca, “Türkiye’ye karşı gerçekleştirilecek herhangi bir müdahalede NATO’nun Türkiye’nin, yanında olacağına ne derece güveniyorsunuz” şeklinde yöneltilen soruya, vatandaşların yüzde 55.7’si ‘hiç güvenmiyorum’ derken, yüzde 1.5’i ise ‘çok güveniyorum’ cevabı verdi. İlgili soruya verilen diğer yanıtlar ise şöyle: “Güvenmiyorum yüzde 20.4, ne güveniyorum ne güvenmiyorum yüzde 15.5, güveniyorum yüzde 6.9”

2 BİN 477 KİŞİ KATILDI

7-8 Haziran’da gerçekleşen 2 bin 477 kişinin katıldığı araştırma Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 50.2’si erkeklerden oluşurken, 18-24 yaş grubundaki katılımların oranı yüzde 15.3, 25-34 yaş grubundaki katılımcıların oranı ise yüzde 23.2 oldu. Araştırmaya en yüksek katılım 35-44 yaş grubu arasında olurken bu oran yüzde 24 olarak şekillendi. Araştırmada eğitim durumunu lisans olarak ifade eden katılımcıların oranı yüzde 18.7, yüksek lisans olarak belirtenlerin oranı ise 3.1 oldu.

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ABD’Yİ SAVUNAN BİR YAPI

Araştırmada, “Sizce NATO hangisidir” şeklinde yöneltilen soruya vatandaşların yüzde 82.4’ü “ABD çıkarlarını savunan bir yapı” cevabı verdi. NATO’nun tüm üyelerin çıkarlarını savunan bir yapı olduğunu düşünen vatandaşların oranı ise yüzde 17.6.

NATO’daki tek Müslüman ülke olan Türkiye NATO üyesi bir ülkeyle anlaşmazlık yaşarsa NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanıyor musunuz?

Müslümanı korumaz

Araştırmada dikkat çeken sorulardan biri “NATO’daki tek Müslüman ülke olan Türkiye, NATO üyesi bir ülke ile anlaşmazlık yaşarsa NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanıyor musunuz?” oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 90.3’ü hayır derken, evet diyenlerin oranı sadece yüzde 9.7. Araştırma, Türk halkının NATO üyesi ülkelere güven çizgisini de gözler önüne serdi.

Türkiye’deki NATO üslerini ulusal güvenlik açısından tehdit olarak görüyor musunuz?

NATO üsleri güvenlik sorunu

Araştırmada “Türkiye’deki NATO üslerini ulusal güvenlik açısından tehdit olarak görüyor musunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 70,4’ü evet derken, yüzde 29.6’sı ise hayır dedi. Katılımcılara yöneltilen, “Türkiye’nin NATO dışı bir ülke ile olası savaşında NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanıyor musunuz?” sorusuna yüzde 78.3 hayır yanıtı verildi. Vatandaşların yüzde 21.7’si, olası bir savaşta NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanıyor.

Geçmişte Türkiye’de yaşanan askeri darbelerin/müdahalelerin arkasında NATO’nun rolü olduğuna inanıyor musunuz?

Darbelerin arkasında NATO var

Araştırmaya katılan vatandaşlara NATO ile darbe teşebbüsleri arasında ilişki olup olmadığı da soruldu. “Geçmişte Türkiye de yaşanan askeri darbelerin/müdahalelerin arkasında NATO’nun rolü olduğuna inanıyor musunuz” şeklinde yer alan soruya, katılımcıların yüzde 75.9’u ‘evet’ dedi. Bu soruya ‘hayır’ yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 24.1

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Türkiye için aşağıdakilerden hangisi daha iyidir?

Türk birliği istiyoruz

Araştırmada yer alan “Türkiye için aşağıdakilerden hangisi daha iyidir” sorusuna katılımcıların yüzde 46’sı Türki Cumhuriyetler Birliği cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar şöyle: “İslam Birliği yüzde 19.6, Batı (NATO) Birliği yüzde 13.9, Avrasya (Rusya- Çin- İran) Birliği yüzde 8.6, hiçbiri yüzde 11.9”

Türkiye kendini korur

Araştırmada yer alan en kritik soru ise Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin. “Türkiye, NATO’dan çıkmalı mıdır?” şeklinde yer alan soruya, vatandaşların yüzde 53.7’si evet derken, bu soruya hayır diyenlerin oranı yüzde 46.3. Araştırmada yöneltilen “Türkiye’ NATO’dan ayrılırsa kendi güvenliğini sağlayabilir mi?” sorusuna, vatandaşların yüzde 69.5’i evet dedi. Bu soruya hayır diyenlerin oranı ise yüzde 30.5.

Türkiye-NATO ilişkisini ifade eden en uygun cümle hangisidir?

Kendi çıkarı için bizi kullanıyor

Araştırmada yer alan, “Türkiye-NATO ilişkisini ifade eden en uygun cümle hangisidir” sorusuna, vatandaşların yüzde 51.7’si “NATO, Türkiye’yi kendi çıkarları için kullanmaktadır” cevabı verdi. Aynı soruya katılımcıların yüzde 40’ı “NATO-Türkiye ilişkisinde karşılıklı çıkarlar söz konusudur” derken, yüzde 8.2’lik bir kısım ise Türkiye’nin NATO’yu kendi çıkarları için kullandığını söyledi.

S-400 ve NATO üyeliği konusunda hangisini daha önemli/gerekli görüyorsunuz?

S-400 NATO’dan daha önemli

Araştırmada yer alan “NATO üyesi ülkeler içerisinde en güvenilir bulduğunuz ülke hangisidir?” sorusuna verilen yanıtlara göre, Almanya yüzde 21.7 ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı yüzde 20.4 ile Macaristan, yüzde 12.1 ile Karadağ, yüzde 9.6 ile Arnavutluk izledi. Listede yer alan diğer NATO ülkelerini güven yüzdesi ise şöyle:

NATO üyesi ülkeler içerisinde en güvenilir bulduğunuz ülke hangisidir?

En güvenilen ülke Almanya